Brand in Grevenbroich: Feuerwehr rettet Hunde und Katzen

Brand in Grevenbroich-Kapellen : Feuerwehr rettet Hunde und Katzen

Kapellen Die Einsatzkräfte löschen einen Küchenbrand und suchen nach vier Haustieren in der Wohnung.

Einem piependen Rauchmelder, aufmerksamen Nachbarn und dem raschen Eingreifen der Feuerwehr Grevenbroich haben vier Haustiere – zwei Hunde und zwei Katzen – bei einem Wohnungsbrand an der Dinkelstraße in Kapellen das Leben zu verdanken. Kurz vor 13 Uhr hatten Anwohner am Sonntag, 29. Juli, den Rauchmelder-Alarm gehört, sie verständigten daraufhin die Leitstelle.

Rauch drang aus den Fenstern im zweiten Obergeschoss, als die Einsatzkräfte der ehrenamtlichen Löscheinheit Kapellen und der hauptamtlichen Wache in Grevenbroich mit ihren Fahrzeugen an der Einsatzstelle eintrafen. Alle – menschlichen – Bewohner waren bereits vor Eintreffen der Wehr ins Freie gelaufen, doch zwei Hunde und zwei Katzen wurden noch vermisst. Die Bewohner übergaben den Helfern die Wohnungsschlüssel. Das beschleunigte nicht nur die Brandbekämpfung, sondern vereinfachte auch die Suche nach den Haustieren in der Wohnung. Das Feuer im verqualmten Küchenbereich selbst konnte die Feuerwehr mit geringem Wassereinsatz löschen. Nach ersten Erkenntnissen hatte, wie Polizeisprecherin Diane Drawe am Montag erklärte, ein Topf auf dem Herd in der Küche Feuer gefangen. Die verrauchte Wohnung wurde gelüftet, was die Suchaktion beschleunigte.

Eine Katze und die beiden Hunde konnten die Feuerwehrleute schnell in Sicherheit bringen. Ein Hund „dankte“ für seine Rettung mit einem Biss in den Daumen, doch der dicke Einsatzhandschuh sorgte dafür, dass der Hundebiss für den Retter keine Folgen hatte.



Schließlich fanden die Helfer und Mieter nach Ende der Löscharbeiten auch noch die zweite vermisste Katze – und zwar in einem Kleiderschrank in der Wohnung. Das Tier war zwar aufgeregt, aber ansonsten wohlauf. Somit waren auch alle tierischen Bewohner gerettet.

Lob findet die Feuerwehr sowohl für die aufmerksamen Nachbarn, die die Einsatzkräfte riefen, als auch für die Bewohner, die die Schlüssel parat hatten. Rund 30 haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrleute waren an der Dinkelstraße im Einsatz. Bei rund 30 Grad Celsius freuten sich die Helfer in ihrer Schutzausrüstung über kühle Getränke, die Nachbarn ihnen während des rund dreistündigen Einsatzes als Erfrischung zur Verfügung stellten.

Nach dem Feuer war die Wohnung nach Auskunft der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich zunächst unbewohnbar. Zur Höhe des Schadens, der bei dem Brand an der Dinkelstraße in Kapellen entstanden ist, konnte die Feuerwehr am Montag,30. Juli, noch keine Angabe machen.

(ngz)