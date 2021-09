Brand in Grevenbroich : Feuerwehr rettet 17 Menschen aus Wohn- und Geschäftshaus

Mit Drehleitern musste die Feuerwehr die Bewohner eines Hauses an der Kölner Straße in Grevenbroich retten. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Grevenbroich Im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses an der Kölner Straße in Grevenbroich ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Durch das verrauchte Treppenhaus war der Fluchtweg für die Bewohner versperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In dem Keller standen Mülltonnen und Unrat in Flammen, wie die Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilt. Es gab eine starke Rauchentwicklung, durch die eine Flucht durch das Treppenhaus nicht möglich war. Insgesamt 17 Bewohner mussten durch die Feuerwehr gerettet werden.

Gegen 3.35 Uhr wurden die Kräfte der Grevenbroicher Feuerwehr in die Innenstadt zur Kölner Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen bereits die ersten Bewohner an den Fenstern des Hauses in der Fußgängerzone.

Ein Trupp unter Atemschutz schloss die Tür zum Keller und machte sich bereit. Das Treppenhaus wurde anschließend mit einem Überdrucklüfter belüftet. "So konnten wir drei Personen durch das rauchfreie Treppenhaus retten. 14 weitere Personen wurden mit der Drehleiter aus den Wohnungen geholt", schilderte Einsatzleiter Heiko Ratz. Um die Drehleiter an allen Fenstern einsetzen zu können, musste unter anderem ein Drahtseil der Weihnachtsbeleuchtung gekappt werden.

Drei Trupps gingen anschließend zur Brandbekämpfung vor. Der Rettungsdienst sichtete die betroffenen Personen. "Aufgrund der hohen Anzahl der Betroffenen wurde das Alarmstichwort Massenanfall an Verletzten Stufe 1 ausgelöst", sagte Ratz. Insgesamt sechs Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Leitende Notarzt eilten zur Einsatzstelle. Ins Krankenhaus musste keiner der betroffenen Bewohner.

Gegen 6 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Die Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Aufgrund der Beschädigungen im Keller musste der Strom im Gebäude abgestellt werden.

Das Brandobjekt an der Kölner Straße war einigen Einsatzkräften bereits bekannt. Bereits Anfang August hatte es in dem Keller gebrannt. Damals mussten neun Personen von der Feuerwehr gerettet werden.

(top)