Nach Brand in BBZ-Sporthalle Rhein-Kreis Neuss erhöht Belohnung für Hinweise auf Brandstifter auf 5000 Euro

Der Brand in der Halle, deren 1,9 Millionen Euro teure Sanierung vor einigen Monaten begonnen hatte, löste am 10. April einen großen Einsatz der Feuerwehr aus. Nahe einer mit einem Prallschutz versehenen Wand hatten Unbekannte auf dem Boden liegende Gegenstände angesteckt. Die Flammen griffen in der Folge auf die Wand über und breiteten sich rasant aus. Bei den Löscharbeiten musste die Feuerwehr auch Teile des Bodens und der Decke öffnen. Laut Polizei hatten sich die mutmaßlichen Brandstifter Zugang zu der Halle verschafft, in dem sie eine Tür aufhebelten. Vor dem Ausbruch des Feuers sollen sie noch in den angrenzenden Räumen randaliert haben.