Gleich zwei Feuer in der Stadt : Bäume und Mülltonne brennen in Grevenbroich

Bäume und Mülltonne brennen in Grevenbroich

Gleich zwei Feuer in der Stadt

Die Feuerwehr war gleich an zwei Orten in Grevenbroich im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Inderlied

Grevenbroich Sonntagnacht, 31. Juli, brannten mehrere Bäume in Grevenbroich. Fast zeitgleich fing auch eine Papiertonne in der Stadt Feuer. Die Polizei bittet um Hinweise, um die unklaren Brandursachen aufzuklären.

Das Feuer an den Bäumen war an der Mörikestraße in Grevenbroich ausgebrochen, konnte durch die Feuerwehr aber zügig gelöscht werden.