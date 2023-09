Nach Bränden in Grevenbroich und Neuss Akku-Gefahr beschäftigt Feuerwehr und Müllabfuhr

Als am Donnerstag ein Tablet-Computer in einem Haus an der Hölderlinstraße in Kapellen in Brand geraten ist, haben die Bewohner großes Glück gehabt: Das Gerät ist zwar während des Ladevorgangs abgebrannt. Zu weiteren Schäden ist es aber nicht gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Wohnung wurde quergelüftet – fertig. Doch nicht immer gehen Brände von Elektrogeräten so glimpflich aus. Erst recht nicht, wenn Akkus im Spiel sind.