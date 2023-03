Doch kein Blindgänger in Grevenbroich Entwarnung nach Bomben-Sondierung in Wevelinghoven

Die Stadt Grevenbroich hat am Donnerstagnachmittag Entwarnung gegeben: Auf dem Feld nahe der Römerstraße in Wevelinghoven ist kein Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Spezialisten hatten das unbebaute Grundstück im Nordosten der Gartenstadt von Donnerstagmorgen an untersucht und mehrere Bohrungen vorgenommen, um Anomalien im Erdreich feststellen zu können.