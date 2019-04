Politik in Grevenbroich : Bolz und Linges sollen SPD als Doppelspitze führen

Grevenbroich Die Stadt-SPD soll künftig von einer Doppelspitze geführt werden. In der Jahreshauptversammlung des Stadtverbandes am Mittwoch, 10. April, stehen Vorstandswahlen an.

Von Carsten Sommerfeld

Für das Vorsitzendenamt „schlägt der Vorstand den rund 400 Mitgliedern eine Doppelspitze, bestehend aus Philipp Bolz und Jürgen Linges vor“, erklärt der bisherige Vorsitzende André Thalmann. Der 45-Jährige steht für das Amt „aus persönlichen und beruflichen Gründen“ nicht mehr zur Verfügung. „Ich will mich auf meine Aufgaben als Ratsmitglied konzentrieren“, sagt Thalmann.

Die Namen von Linges und Bolz waren bereits im Herbst im Gespräch, beide hatten Interesse am Vorsitz angemeldet. „Wir haben im Vorstand über die Kandidaten gesprochen und dann gedacht, warum sollen die beiden es nicht gemeinsam machen“, sagt Thalmann. Der Vorschlag sei im Vorstand einstimmig beschlossen worden. „Die beiden würden sich gut ergänzen und repräsentieren zwei unterschiedliche Generationen.“ Jürgen Linges aus Frimmersdorf ist 54 Jahre alt, das Stadtratsmitglied ist seit 34 Jahren Parteigenosse und zurzeit stellvertretender Vorsitzender im Stadtverband. Beruflich arbeitet er als Betriebstechniker bei RWE.

Philipp Bolz (24) kommt aus Allrath, der ausgebildete Kaufmann für Bürokommunikation und angehender Lehrer arbeitet zurzeit an einer Realschule. Früher war Bolz im Jugendrat aktiv. Thalmann erhofft sich, dass durch einen Vertreter der jungen Generation an der Parteispitze „andere junge Menschen motiviert werden, in der SPD mitzumachen“. Ein Vorteil der Doppelspitze: „Die Arbeit des Vorsitzenden stellt eine recht hohe Belastung dar“, sagt Thalmann. Die soll nun auf mehr Schultern verteilt werden. Für die stellvertretenden Vorsitzenden schlägt die SPD Daniel Kober, der bereits Vize-Vorsitzender ist, sowie Ludwig Jedrowiak aus Hemmerden vor.