Blues-Rock Festival in Rommerskirchen Das gibt es über „Goin‘ to my Hometown“ zu wissen

Kellie Rucker aus den USA und Richie Arndt aus Deutschland verbindet eine langjährige musikalische und persönliche Freundschaft. Kellie ist seit über 30 Jahren eine Reisende in Sachen Blues und Rootsmusic und gilt in der internationalen Bluesszene durch ihre markante Gesangsstimme und ihr Bluesharpspiel als Powerfrau. Sie lebte und arbeitete viele Jahre in Los Angeles, gab Konzerte an der Westküste der USA und stand bereits mit vielen Größen aus Jazz, Blues und Rock wie Dizzy Gillespie zusammen auf der Bühne. Der Blues-, Roots- und Rockgitarrist und Sänger Richie Arndt ist eine feste Größe in der Deutschen Blues Szene. Neben seinen Erfolgen in Deutschland hat er sich auf seinen Konzertreisen im europäischen Raum und in den USA eine Fangemeinde erspielt.