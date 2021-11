Stadt Grevenbroich stellt Radar-Anhänger vor : Der neue „Super-Blitzer“ erfasst nicht nur Raser

Michael Philipp ist einer der städtischen Mitarbeiter, die den neuen Radar-Anhänger bedienen werden. In wenigen Tagen soll das Gerät erstmals im Stadtgebiet eingesetzt werden und Temposünder fotografieren. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Die Stadt nimmt ihren neuen Radar-Anhänger in Betrieb. Der fotografiert Temposünder und misst das Verkehrsaufkommen. Der Anhänger bemerkt Attacken und kann sich sogar selbst löschen. Wo der Hightech-Laser aufgestellt werden soll.

Ein Knopfdruck auf die Fernbedienung genügt – und „Franziska“ rollt wie von Geisterhand selbst zurück an ihren „Schlafplatz“. Was da zurzeit noch in einer Halle auf dem Bauhof der Stadtbetriebe schlummert, soll in wenigen Tagen zum ersten Mal auf den Straßen im Stadtgebiet zum Einsatz kommen: der nagelneue Radar-Anhänger, den sich die Stadt zur Geschwindigkeitsüberwachung angeschafft hat. Das dunkelgraue Gerät, dem der Hersteller den freundlich klingenden Mädchennamen gegeben hat, hat das Ordnungsamt unserer Redaktion vorab vorgestellt. Dabei wurde deutlich: In dem etwa 2,20 Meter hohen Apparat steckt jede Menge Hightech.

Auf dem Bauhof zeigt Bediener Michael Philipp bei einer Art „Trockenübung“, wie sich „Franzi“ per Fernbedienung steuern lässt, wie sie sich auf den Boden absenkt, um ihre Räder zu schützen – und wie das Innenleben hinter dem roten Panzerglas mit Spezial-Kameras bestückt wird. In wenigen Tagen wird der Mitarbeiter des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes das Gerät zum ersten Mal auf einer Straße aufbauen. „Das Gerät ,blitzt’ in beide Richtungen“, sagt Philipp, der sich mit seinen Kollegen für die Bedienung des Anhängers in den vergangenen Tagen hat schulen lassen.

Info Neuer Bußgeldkatalog ab diesem Dienstag Temposünden werden ab dem 9. November deutlich teurer. Eine Übersicht für Verstöße

innerorts: Bis zu 10 km/h 30 statt 15 Euro; 11 bis 15 km/h 50 statt 25 Euro; 16 bis 20 km/h 70 statt 35 Euro; 21 bis 25 km/h 115 statt 80 Euro plus einen Punkt; 26 bis 30 km/h 180 statt 100 Euro plus einen Punkt – plus einen Monat Fahrverbot, falls die zweite Überschreitung von mehr als 26 km/h binnen eines Jahres; Ab 31 km/h wird je nach gemessener Geschwindigkeit ein Bußgeld von bis zu 800 Euro fällig, es kann zudem bis zu zwei Punkte und bis zu drei Monate Fahrverbot geben. Rückblick 2020 hat die Stadt Grevenbroich im fließenden Verkehr 11.723 Verstöße registriert.

Seit Ende Oktober ist der „Super-Blitzer“ im Besitz der Stadt, die das Gerät zusätzlich zu dem bestehenden Radarwagen nutzen möchte. „Der große Vorteil ist, dass der Aufbau unbeaufsichtigt stehen bleiben kann“, sagt Ordnungsdezernent Claus Ropertz. Bis zu 14 Tage am Stück soll der Anhänger an bestimmten Stellen verweilen und dort die Geschwindigkeit überwachen.

Doch „Franzi“ kann mehr als nur Fotos schießen, über die sich die wenigsten Fahrer freuen dürften: Der Radar-Anhänger ist auch dazu in der Lage, das Verkehrsaufkommen und die durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeiten zu messen. „Weil es in Grevenbroich viele Bürger gibt, die sich über zu schnelle Fahrer beschweren, und einige sagen, Fahrer würden auch nachts an ihren Häusern vorbeirasen“, sagt Ropertz. Mit Hilfe der Technik in dem robusten Gehäuse sollen Daten ermittelt und Langzeitmessungen ausgewertet werden können.

Vor allem in Tempo-30-, Tempo-50- und Tempo-70-Zonen soll der Anhänger zum Einsatz kommen. Und beispielsweise an den Ortseingängen, an denen eine reduzierte Geschwindigkeit gilt. In verkehrsberuhigten Zonen sei es technisch kaum möglich, Temposünder mit so einem Gerät rechtssicher zu erfassen, sagt Wolfgang Jurk, Leiter des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes. An welchen Stellen genau die Stadt den Anhänger einsetzen wird, möchten die Vertreter auf dem Bauhof nicht verraten. „,Franzi’ liebt die Überraschung“, sagt Claus Ropertz mit einem Augenzwinkern: „Unsere Kunden können damit rechnen, das Gerät an vertrauten Stellen wiederzufinden.“

Den immer mal wieder aufkommenden Vorwurf, die Stadt wolle mit ihren Tempokontrollen nur Kasse machen, will Ropertz nicht gelten lassen. Er verhehlt nicht, dass mit dem „Blitzer“ auch Einnahmen erzielt werden. „Es wird aber häufig geklagt, dass zu schnell gefahren wird.“ Ziel sei es deshalb, Geschwindigkeitsübertretungen zu ahnden. Kleinlich aber will die Stadt nicht sein: „Franzi“ löst nur aus, wenn Fahrer eindeutig mit zu hohem Tempo an ihr vorbeirauschen. „Ab neun Kilometern pro Stunde zu viel“, sagt Andreas Neumann, der die Speicherkarten der Kameras auswertet. Bei so einer deutlichen Überschreitung ist die Stadt auch nach Abzug der Toleranz (diese beträgt drei Kilometer pro Stunde) auf der sicheren Seite.

Ganz ihr Eigentum nennen kann die Stadt den Radar-Anhänger samt Laser-Technik aber nicht: Das Gerät ist geleast. Dafür werden pro Monat rund 5500 Euro fällig – Wartung und Versicherung inbegriffen. Eine gute Versicherung ist gerade bei so einem Anhänger sicher kein schlechter Rat, denn vielerorts (auch im Rhein-Kreis Neuss) sind solche „Blitzer“ bereits zur Zielscheibe wütender Fahrer geworden.

Die Stadt Grevenbroich möchte „Franzi“ allerdings vor Farb-Anschlägen, Brandstiftung und anderen Attacken bewahren. „Das Gerät hat mehrere Sensoren, quasi an allen Öffnungen“, sagt Bediener Michael Philipp. Ordnungsamtsleiter Thomas Lemke sagt: „Erschütterungen werden vom Gerät registriert. Und wir erhalten automatisch eine Benachrichtigung auf das Bereitschaftstelefon, können sofort herausfahren und nachschauen.“