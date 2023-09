Sondierung erfolgt am 12. September 2023 Blindgänger-Verdacht am Bahnhofsvorplatz

(NGZ) Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) wird am Dienstag, 12. September, einen Blindgänger-Verdachtspunkt am Bahnhof in Grevenbroich untersuchen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich im Erdreich eine nicht detonierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg befindet. Der Verdachtspunkt liegt in einem Grünstreifen im Dreieck Bahnstraße/Dechant-Schütz-Straße/Bahnhofsvorplatz.