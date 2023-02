Bombe aus Zweitem Weltkrieg vermutet Blindgänger-Verdacht in Wevelinghoven

„Sollten Kampfmittel entdeckt werden, ist mit einer Entschärfung noch am selben oder am Folgetag zu rechnen“, sagt Stadtsprecher Lukas Maaßen. Je nach Größe und Sprengkraft des möglichen Blindgängers wird ein Evakuierungsradius festgelegt. Darüber hinaus würde es einen erweiterten Radius von voraussichtlich 500 Metern um den Verdachtspunkt geben, in dem sich Bewohner „luftschutzgemäß“ verhalten müssten: Sie sollen dann Türen und Fenster geschlossen halten und sich in der von der Bombe abgewandten Seite ihres Hauses aufhalten.