Blindgänger in Grevenbroich gefunden : Weltkriegs-Bombe wird heute entschärft - Straßen gesperrt, Zugverkehr stoppt

Blindgänger in Grevenbroich gefunden

Die Bombe liegt in sechs Metern Tiefe. Foto: Stadt

Update Orken In Orken ist am Mittag eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Evakuierung läuft bereits. Rund 800 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Die Straßen sind bereits gesperrt, auch der Zugverkehr wird gestoppt.

Der Verdacht hat sich bestätigt: Sechs Meter unter dem Kirmesplatz an der Richard-Wagner-Straße ist am Dienstagmittag ein Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Kriegswaffe ist 250 Kilogramm schwer. Es handelt sich um ein amerikanisches Modell mit zwei Zündern. Das bestätigte Ordnungsdezernent Claus Ropertz am Mittag. Die Bombe wird noch diesen Dienstag entschärft, die Vorbereitungen laufen.