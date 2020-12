Polizeistopp in Grevenbroich : Mann fährt mit Rollstuhl auf die Autobahn A 46

Polizeistopp in Grevenbroich

Ungewöhnliche Polizeikontrolle in der Autobahnauffahrt zur A46 bei Kapellen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Grevenbroich Kurz vor Mitternacht in der Auffahrt Kapellen zur Autobahn A46: Die Polizei stoppt einen offensichtlich angetrunkenen Mann mit Rollstuhl - und erfährt kurz darauf, warum er es so eilig hat.

(dne) Der 46 Jahre alte Mann wollte offenbar so schnell wie möglich weg. Samt Rollstuhl stoppte ihn eine Polizeistreife am späten Dienstagabend im Autobahnanschluss Kapellen. Nach Angaben der Beamten war der Mann stark angetrunken. Außerdem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor.

Einem aufmerksamen Bürger war der Rollstuhlfahrer gegen 23.30 Uhr „Auf dem Hundert Morgen“ in Kapellen aufgefallen. Der Mann schob den Rollstuhl, war aber geradewegs zur Autobahn 46 unterwegs. Deshalb informierte der Zeuge die Polizei. Bei der Kontrolle stellte sich hraus, dass ein Haftbefehl des Amtsgerichts Neuss gegen den 46-Jährigen vorlag: vier Monate wegen mehrerer Diebstahlsdelikte. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland belegt aktuell die Zelle in einer Justizvollzugsanstalt.