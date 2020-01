Kostenpflichtiger Inhalt: Kindergärten in Grevenbroich : Stadt baut bis 2025 jedes Jahr eine Kita

Die Stadt ist auf Aufholjagd bei der Kita-Betreuung: In den nächsten Jahren müssen weitere Einrichtungen geschaffen werden – möglichst mit Hilfe von Investoren. Foto: dpa/Christian Charisius

Grevenbroich Weil in Grevenbroich mehr als 200 Plätze fehlen, müssen neue Tagesstätten geschaffen werden. Bei der Standortwahl orientiert sich die Stadtverwaltung an den geplanten Neubaugebieten, in die viele junge Familien ziehen werden.