Kolumne Natur-Entdecker Ausflug zu den gefiederten Wintergästen in Grevenbroich

Wer aber mal richtig große Mengen hocharktischer Vögel bei uns in der Region sehen will, der muss dann doch noch etwas weiter fahren. Im Schutzgebiet „Unterer Niederrhein“ rasten jeden Winter Hunderttausende arktische Gänse. Einen Eindruck davon können Interessierte auf einer von Grevenbroich aus geführten Exkursion Anfang März 2023 bekommen. Dann gibt es an der Bislicher Insel bei Xanten auch große Mengen Bläss- und Nonnengänse zu sehen und mit viel Glück bekommen die Teilnehmer auch die einzigen in NRW brütenden Seeadler zu Gesicht.