Bildungszentrum weitet Angebot aus : Neue Berufsfachschulen am BBZ in Grevenbroich

Neue Berufsfachschulen am BBZ in Grevenbroich

Das Berufsbildungszentrum (BBZ) in Grevenbroich. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich Das Berufsbildungszentrum (BBZ) weitet sein Angebot aus. Zum Schuljahr 2020/2021 werden insgesamt zwei neue Berufsfachschulen für Körperpflege sowie Ernährung und Versorgungsmanagement eingerichtet.

Berufsfachschulen bereiten Schüler mit Hauptschulabschluss der Klassen 9 oder 10 auf eine Ausbildung in einem bestimmten Berufsfeld vor. Zudem kann dort der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder der mittlere Schulabschluss mit Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe erreicht beziehungsweise nachgeholt werden. Mit den neuen Berufsfachschulen sollen in Zukunft mehr junge Menschen eine Ausbildung beginnen. „Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist die beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben. Es muss daher gelingen, dass jeder Jugendliche eine Ausbildung oder ein Studium abschließt“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. „Mit den neuen Berufsfachschulen wollen wir hierbei unterstützen.“

Die Berufsfachschule für Körperpflege soll den Schwerpunkt Frisur und Kosmetik haben, die für Ernährung und Versorgungsmanagement auf Ausbildungsberufe im Bereich Nahrung und Gastronomie vorbereiten. In diesen Bereichen sind am BBZ bereits Fachklassen für Auszubildende vorhanden. „Die Nachfrage an diesen Ausbildungsberufen ist groß“, sagt Benjamin Josephs, Sprecher des Landrats im Rhein-Kreis Neuss. Auch die Betriebe suchten händeringend neues Personal. Sowohl die Friseurinnung als auch die Kreishandwerkerschaft aus dem Rhein-Kreis Neuss begrüßten die neuen Berufsfachschulen und seien bei der Planung beteiligt gewesen. „Sie sehen darin ein Mittel, um neue Fachkräfte zu gewinnen“, sagt Josephs.