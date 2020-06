Bildung in Grevenbroich : Realschule nimmt digitales Lernen mit in die Zukunft

Realschule nimmt digitales Lernen mit in die Zukunft

Bildung in Grevenbroich

Grevenbroich Gibt es etwas Gutes im Schlechten? An Grevenbroichs einziger Realschule sagen Schulleitung, Lehrer und Schüler: Ja! Denn die Corona-Zwangspause hat der digitalen Lernplattform der Schule einen tüchtigen Schub gegeben. Jetzt gilt: Nur nicht nachlassen!

Auf das kommende Schuljahr 2020/21 ist Grevenbroichs einzige Realschule nach eigener Einschätzung doppelt gut vorbereitet: Neben der Unterrichtsplanung stellen die Lehrer derzeit die Unterrichtsreihen in nahezu allen Fächern auch digital zur Verfügung – auf der schulinternen Kommunikationsplattform iServe in Verbindung mit Moodle. Hier fließen nun die Erfahrungen ein, die in den vergangenen Wochen der Corona-Zwangspause gesammelt wurden.