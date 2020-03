Bildung in Grevenbroich : Jakobusschule soll erweitert werden

Neukirchen Die Grundschule in Neukirchen benötige einen Ausbau, sagt die CDU.

Die Jakobusschule in Neukirchen braucht dringend neue Räume. Das regt die Ratsfraktion der CDU an. Der Grund: Die Schule sei bereits seit Jahren hoch ausgelastet, sagt Fraktionsvorsitzender Wolfgang Kaiser. „Im Hinblick auf das geplante Neubaugebiet am Lohweg und den vorgestellten Rahmenplan ist davon auszugehen, dass die Nachfrage für weitere Schulräume und den Offenen Ganztag in den kommenden Jahren weiter steigen wird.“