Musiker aus Grevenbroich Schlagzeuger der Bundeswehr-Bigband freut sich auf großes Heimspiel

Lieven ist Musiker aus Leidenschaft. Seine Eltern, beide ehemalige Lehrer an Grevenbroicher Schulen, haben früher gewissermaßen über die Blicke ihrer Nachbarn hinwegsehen müssen. Denn diese mussten sich immer wieder mal die Ohren zuhalten, wenn Thomas Lieven übte. Und er übte fleißig: Als kleiner Junge hatte er in seiner Heimatstadt in der Kreisjugendmusikschule erst Posaune gelernt und dabei bereits auf seine große Musikalität aufmerksam gemacht. Er heimste in dieser Zeit schon den ersten Preis beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ ein. Im Alter von 13 Jahren schwenkte er dann aber um und spielte fortan Schlagzeug – seine große Liebe bis heute.