Polizei jagt Betrüger in Grevenbroich Seniorin abgezockt – „Vertreter“ kassiert vierstellige Summe für Staubsauger-Bürsten

Ein fremder Mann, der sich als Mitarbeiter eines namhaften Herstellers von Staubsauger-Bürsten vorstellte, hat am Freitagnachmittag eine 86-jährige Frau in Wevelinghoven abgezockt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, klingelte der Mann bei der Seniorin und erklärte, Bürsten für Staubsauger verkaufen zu wollen. Die Dame lehnte zunächst ab – doch der Mann aus der Haustür blieb hartnäckig. Nach Polizeiangaben gewährte ihm die Dame dann doch Zutritt zu ihrem Haus an der Straße Am Sprenger. Dort ließ sich der angebliche Vertriebsmitarbeiter die beiden Staubsauger der Seniorin zeigen.