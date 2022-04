Bestattungsinistitut Lohren aus Kapellen : Traditions-Familienbetrieb in neuen Händen

Grevenbroich Bestattungen Lohren kann in Kapellen auf eine lange Tradition zurückblicken. Vor 114 Jahren wurde das Familienunternehmen gegründet. Nun ist es in neuen Händen: Rita Allroggen hat den Betrieb für zunächst zehn Jahre übernommen und führt jetzt von Wevelinghoven aus zwei Bestattungsunternehmen.

Das Ehepaar Lohren zog mit dem Unternehmen an die Talstraße und kam im Dezember 2021 – relativ spontan – zu dem Entschluss, das Geschäft an Rita Allroggen zu verpachten. Die gebürtige Ramratherin hatte schon 2008 das Bestattungsunternehmen ihres Vaters Willi an der Poststraße in Wevelinghoven übernommen und kannte den Dienst am Verstorbenen und an dessen Angehörigen sehr gut.