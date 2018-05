Grevenbroich: Ben Boles und Stefan Sträter spielen auf Livekunstbühne

Grevenbroich Zwei Gitarren und zwei Stimmen, so nüchtern lässt sich das Musikerduo Ben Boles und Stefan Sträter beschreiben. Als "Die Herren Boles und Sträter" gastieren sie am Freitag im Café Kultus. Und dass ihr Programm alles andere als nüchtern, sondern klangvoll-virtuos, abwechslungsreich und umfassend ist, dürften sie dabei unter Beweis stellen. Sie gastieren anlässlich der Reihe Livekunstbühne. Ihr Repertoire umfasst Klassiker und Kleinode aus fünf Jahrzehnten der Rock- und Popgeschichte.

Ben Boles' Weg begann mit einer klassische Ausbildung an der Geige, die er mit 16 Jahren gegen einen E-Bass, seine erste Gitarre und den Rock 'n' Roll eintauschte. Am Ende reizte ihn doch der Platz am vordersten Bühnenrand am meisten - als Sänger, Frontman und Entertainer. Seine Stimme umfasst vier Oktaven, er schafft es von Johnny-Cash-Tiefen bis zu Bon-Jovi-Höhen.