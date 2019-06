Verkehrsunfall in Grevenbroich : Beim Überholen auf der A46 platzte ein Reifen

Die Fahrerin dieses Autos wurde schwer verletzt. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Schwer verletzt wurde eine 27 Jahre alte Frau aus Hückelhoven bei einem Unfall am Sonntag gegen 22 Uhr auf der A46. Die Autofahrerin war, wie die Polizei schildert, in Fahrtrichtung Neuss unterwegs und wollte gerade ein anderes Fahrzeug überholen, als ein Reifen am Auto platzte.

Die Frau verlor die Kontrolle über den Wagen. Der schleuderte zunächst über die Fahrbahn, prallte gegen die Leitplanke am Straßenrand und blieb dann auf der Fahrbahn stehen. Die verletzte 27-Jährige wurde ins Kreiskrankenhaus in Grevenbroich gebracht. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

(cso-)