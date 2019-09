Schützenfest in Allrath : Die Gorch Fock „segelt“ jetzt in Allrath

Grevenbroich Der Marinezug „Gorch Fock“ hat seinem Schützenkönigspaar Hermann-Josef und Yvonne Gimborn eine eindrucksvolle Residenz gebaut. Ein neun Meter hoher Leuchtturm, blaues Wasser und ein beeindruckendes Segelschiff am Horizont.

Ein neun Meter hoher Leuchtturm, blaues Wasser und ein beeindruckendes Segelschiff am Horizont. Man könnte meinen, man befinde sich irgendwo an der See, aber nein. All’ das ist in einem Allrather Vorgarten zu sehen, beim Schützenkönigspaar Yvonne und Hermann-Josef Gimborn. Ein großer, echt wirkender Druck des deutschen Segelschulschiffs schmückt die Hauswand des Majestäten-Paares. Noch eindrucksvoller ist der Nachbau eines Leuchtturms aus Kiel, dem Heimathafen der Gorch Fock. Nachdem Hermann-Josef Gimborn sich vor etwa einem Jahr entschlossen hatte, Schützenkönig zu werden, stand für dessen Marinezug eines fest: Die Residenz muss etwas Besonderes werden. Und weil der 1971 gegründete Zug bereits den Namen der Gorch Fock trägt, musste nicht lange nach einem Thema gesucht werden. „Wir wollten die Residenz im maritimen Stil gestalten“, erzählt der Schützenkönig. Aus dem restlichen Holz ehemaliger Residenzen bauten die sieben Mitglieder des Schützenzuges den fast neun Meter hohen Leuchtturm zusammen. „Der Turm wurde dann mit einem Kran an der Straße zusammengefügt“, sagt Gimborn. Das ganze Konstrukt steht auf einer Balkenkonstruktion und etlichen Europaletten, wobei die Statik genauestens durchgerechnet wurde. Wenn es dunkel wird, leuchtet der Turm sogar tatsächlich. Die Leinwand, welche die Gorch Fock mehrere Meter groß abbildet, haben die Schützenbrüder im Internet bestellt.