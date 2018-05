Grevenbroich: Beim Bücherei-Besuch die Liebe fürs Leben gefunden

Grevenbroich Kunigunde und Gerhard Wego gaben sich heute vor 60 Jahren das Ja-Wort vor dem Neusser Standesamt. Sie können jetzt ihre Diamantene Hochzeit feiern.

Kunigunde Wego, geborene Stürmann, wurde 1937 in Kapellen geboren und absolvierte eine Ausbildung zur Steuerfachgehilfin. 1953 half sie im Borromäusverein aus, wo sie ihren späteren Ehemann zum ersten Mal begegnete. Der Düsseldorfer war mit dem Fahrrad nach Kapellen gekommen, um dort Gemüse bei seinen Großeltern zu holen. Und weil er Zeit hatte, schaute er mal bei dem Buchverein vorbei.

Gerhard Wego hatte am Handweiser in Düsseldorf eine Ausbildung zum Technischen Zeichner gemacht. Er fand Gefallen an der jungen Frau aus Kapellen, er lud sie ins Kino ein. "Doch erst ein Jahr später habe ich zugesagt", erzählt die 81-Jährige. Bis dahin hatte Gerhard Wego sie mit "seiner ruhigen Art und seinem Humor" überzeugen können. "Zuerst war unsere Beziehung ein Geheimnis. Doch nur nach einem Spaziergang durch den Ort wussten meine Eltern Bescheid", erinnert sie sich.