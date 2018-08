Bedburg: Junge (4) aus Grevenbroich stirbt bei Badeunfall in Freibad

Freibad in Bedburg : Vierjähriger Junge aus Grevenbroich stirbt bei Badeunfall

Der Junge wurde im Nichtschwimmerbecken treibend gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Caroline Seidel

Bedburg/Grevenbroich Bei einem Badeunfall in einem Freibad in Bedburg ist am Montagnachmittag ein vierjähriger Junge aus Grevenbroich gestorben. Er trieb im Nichtschwimmerbecken.

Gegen 16.00 Uhr fanden Besucher des Freibades den Jungen laut Polizei treibend im Wasser eines Nichtschwimmerbeckens. Ein Besucher begann sofort, den Jungen zu reanimieren. Diese Maßnahmen wurden durch die Rettungskräfte weitergeführt. Anschließend wurde der Vierjährige in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb.

Die Feuerwehr setzte zur Betreuung von Zeugen Notfallseelsorger ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(siev)