Grevenbroich: Becker-Huberti erklärt Fronleichnam

Das historische Foto wurde in den 1930er Jahren in Grevenbroich aufgenommen. Es zeigt einen Fronleichnamsaltar, der am heutigen Platz der Deutschen Einheit aufgestellt wurde. Foto: Larisch

Grevenbroich Morgen werden wieder feierliche Prozessionen durch die Pfarrgemeinden im Heimatgebiet ziehen. Warum Fronleichnam so zelebriert wird, erklärt der bekannte Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti aus Langwaden.

Den morgigen Tag nutzen viele als Brückentag. Was wirklich hinter dem katholischen Fest steckt, das immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten begangen wird und Fronleichnam heißt, erklärt Heimatforscher Manfred Becker-Huberti - und er beginnt beim Begriff. "Die Bezeichnung leitet sich aus dem Mittelhochdeutschen ab". "Vron" steht für "Herr", "Lichnam" für "Leib". Beides zusammen bedeute also "Leib des Herrn" und habe nichts mit Leichen zu tun, wie etwa die Verballhornung "Happy Kadaver Day" suggeriere.

Dieses Fest der Zuversicht wird seit dem 13. Jahrhundert gefeiert, führt der Fachmann aus. Als so etwas wie Eucharistie für jedermann wurde Gott nicht länger nur in der Kirche gewürdigt. Mit bunten Prozessionen und einer geweihten Hostie im goldverzierten Gefäß, der Monstranz, wird der Leib Christi seither durch die Straßen getragen, "durch die Städte, Dörfer und auf die Felder", beschreibt es Becker-Huberti. Der die Monstranz tragende Priester, feierlich in einen Chormantel gehüllt, schreitet dazu übrigens unter einem Traghimmel - die Stärksten der Gemeinde tragen diesen prachtvoll verzierten Baldachin. Dieses Prozedere begann 1264 im niederländischen Lüttich, wurde 1264 durch Papst Urban IV anerkannt und wurde 1274 erstmals in Köln zelebriert. "Nicht nur zu Fuß, sondern auch per Schiff", führt Becker-Huberti aus. "Die Prozession steht sinnbildlich für das wandernde Gottesvolk in der Welt mit Christus in seiner Mitte."