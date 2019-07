Vorzeige-Projekt an Berufsschule Grevenbroich : Berufsschüler versuchen sich erfolgreich als Imker

Das sind die erfolgreichen, jungen Imker. Foto: Dieter Urbanski

Nachhaltigkeit ist am Berufsbildungszentrum (BBZ) Grevenbroich nicht nur Lippenbekenntnis oder abstrakter Anspruch. Besonders die Berufsfachschule Kinderpflege zeigt in diesem vielschichtigen Feld starkes Interesse. Dass für dieses Engagement auch sprichwörtlich langer Atem notwendig ist, zeigt jetzt ein besonderes Projekt. Dessen Erfolg ist messbar – nämlich in Form von etwa 40 Kilogramm Honig. Seit etwa eineinhalb Jahren sind die Schülerinnen mit dem Bienenprojekt beschäftigt. Angefangen hatte alles damit, dass die angehenden Kinderpflegerinnen auf dem Gelände des Berufskollegs eine Blühwiese angelegt hatten, um so Lebensraum für vom Aussterben bedrohten Wildbienen zu schaffen.

Auf dieser Wiese stehen inzwischen auch vier Hochbeete, die sie mit Hilfe ausgedienter Paletten – Nachhaltigkeit ist eben mehr als bloß ein Wort – selbstständig gebaut haben. Zwei davon sind in kindgerechter Höhe, denn das Projekt „Gärtnern mit Kindern“ stellen die jungen Frauen auch in Kindertagesstätten vor. In den Hochbeeten pflanzen sie Obst, Gemüse und Kräuter an, die – Nachhaltigkeit hat viele Facetten – von auszubildenden Köchen und Servicekräften am BBZ bei der Nahrungsmittelzubereitung benutzt werden. Und damit die wilden Flugobjekte nicht nur Nahrung, sondern ebenso ein Zuhause finden, wurde darüber hinaus ein Bienenhotel gebaut. Um in die Honigproduktion einzusteigen, erforderte es mehr als Besucher, sondern ganze Bienenvölker. Hier wurde das Netzwerk aktiv: Durch die Vermittlung von Angela Patzner von der Bienen-AG des benachbarten Pascal-Gymnasiums sowie die kenntnisreiche Unterstützung des Imkers Sebastian Kamitz ist es gelungen, den ersten BBZ-Honig zu produzieren. „Der Honig ist natürlich unverkäuflich und wird beispielsweise als Gastgeschenk für Kooperationspartner der Schule genutzt“, erklärt Projektbegleiterin Monika Hansen.