Ausbildung in Grevenbroich : Von der Kunst, ein guter Gastgeber zu sein

Grevenbroich Immer mehr Aushilfen, weniger Fachpersonal: In der Gastrono­mie fallen viele Gepflo­genheiten unter den Tisch. Was aber sollten Restaurantbesucher erwarten können? Mit BBZ-Lehrerin Anja Dannenberg haben wir einen „Knigge“ aufgestellt: neun goldene Regeln für Kellner.

Kurz anlernen und dann ins kalte Wasser springen lassen: In vielen Gastronomiebetrieben sind schnell eingearbeitete Aushilfen das Mittel der Wahl, um den Betrieb aufrechtzuerhalten – gerade in Zeiten, die geprägt sind durch Mangel an Fachpersonal und durch wirtschaftliche Unsicherheiten. Seit zwei Jahren treffen die Auswirkungen der Corona-Pandemie gerade das Gastgewerbe mit aller Härte. Wer will noch einen vermeintlich unsicheren Job ausüben, der noch dazu körperlich anstrengend ist? Manche Lokale büßen massiv an Servicequalität ein. Und das spüren vor allem die Gäste. Gepflogenheiten gehen verloren, einstige No-Gos werden immer häufiger toleriert. Das beobachtet auch Anja Dannenberg, Bereichs- und Bildungsgangleitung Gastronomie am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Grevenbroich. Bei ihr lernen angehende Hotelfachleute und Köche im Fach Gastorientierung den guten Umgang. Welchen Service können Restaurantgäste erwarten? Wo lauern Fettnäpfchen? Und was geht gar nicht? Wir haben die wichtigsten Regeln zusammengestellt.