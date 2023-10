Hunderte Wohnungen müssen auf Vordermann gebracht werden Bauverein will 75 Millionen in Haus-Sanierung investieren

Im Bauvereinsquartier am Alten Hof 3 bis 9 standen und stehen in diesem Jahr erhebliche Bauarbeiten an. Neue Heizungen und Fenster werden eingebaut, Fassade und Dach werden gedämmt und vieles mehr. 1963 war das Gebäude errichtet worden und hatte seitdem keine wesentlichen Renovierungen erfahren. „Eine Modernisierung der Haustechnik war überfällig“, erklärt Bauvereinsvorstand Sven Möller. Das gilt auch für die alten Gasetagenthermen, die im Rahmen des Umbaus gegen eine deutlich energiesparende Heizung per Luftwärmepumpe mit Unterstützung durch Sonnenkollektoren ausgetauscht werden. 3,6 Millionen Euro investiert der Bauverein in die 24 Wohnungen – ohne dass, wie die Genossenschaft betont, Modernisierungskosten auf die Mieter umgelegt würden.