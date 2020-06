Sanierungs-Projekt in der Südstadt : Bauverein hat das Südstadt-Haus modernisiert

Sanierungs-Projekt in der Südstadt

Bauverein-Vorstand Sven Möller (r.) und Jürgen Maydeck vor dem grundlegend sanierten Mehrfamilienhaus an der Kolpingstraße 100. Foto: Carsten Sommerfeld

Südstadt Der Wohnkomplex an der Kolpingstraße 100 wurde für 2,5 Millionen Euro modernisiert und barrierefrei umgebaut. Das Haus stammt aus den 1960er Jahren und ist auf den neuesten Stand gebracht worden.

Die Balkone sind nagelneu, der Anstrich ebenfalls – sein Alter ist dem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus am Eingang der Südstadt nicht anzusehen. Für rund 2,5 Millionen Euro hat der Bauverein Grevenbroich den 1963 errichteten Komplex an der Kolpingstraße 100 kernsaniert und dafür rund 2,5 Millionen Euro investiert – einschließlich Zuschüssen aus einem Landesprogramm.

Ursprünglich hatte das nahegelegene Unternehmen VAW das Mehrfamilienhaus für Mitarbeiter errichtet, in den 90er Jahren übernahm der Bauverein das Gebäude mit 15 Wohnungen. Heutigen Ansprüchen entsprach das Haus vor dem Umbau nicht mehr. „Die Dämmung war schlecht, die Anlagentechnik überaltert“, schildert Jürgen Maydeck, Techniker bei der Genossenschaft, den Handlungsbedarf.

Zwei größere Maßnahmen, die von außen zu erkennen sind: Vor die Fassade wurde ein Aufzug gebaut. Die Flächen der bisherigen kleinen Balkone wurden in die 65 bis 87 Quadratmeter großen Wohnungen integriert, neue, größere Balkone wurden am Haus angebaut. „Alle Wohnräume sind für Telefon, Multimedia und WLAN ausgestattet“, sagt Jürgen Maydeck beim Rundgang. Die Bäder verfügen über ebenerdige Duschen. Für die Warmwasserversorgung sorgt eine Sonnenkollektoranlage auf dem Dach, vor dem Haus wurde eine öffentlich zugängliche Ladestation für Elektro-Autos geschaffen. „Die Station ist ein Pilotprojekt, wir prüfen nun auch andere Standorte“, erklärt Sven Möller.

Der Bauverein Grevenbroich prüft nun weitere Gebäude seines Altbestandes „auf Optimierungsfähigkeit bei Dämmung und Anlagentechnik, um sie für die Herausforderungen der Kohlendioxid-Reduzierung zu optimieren“, erläutert Sven Möller. Zwar hat die Genossenschaft in den vergangenen Jahren viel neu gebaut – an der Richard-Wagner-Straße entsteht zurzeit ein weiteres Mehrfamilienhaus –, doch die Hälfte der rund 1600 Bauverein-Wohnungen „ist vor 1990 errichtet worden“. Seit dem Jahr 2006 sind bereits, wie Jürgen Maydeck ergänzt, circa 500 Wohnungen des Bauvereins saniert worden.

Ein aktuell anstehendes Erneuerungsprojekt ist das Quartier Berliner Straße/Noithausener Straße in Orken. Dort werden in diesem Jahr Gebäude mit 18 Wohnungen mit einer neuen Heizungsanlage und mit neuen Bädern ausgestattet. „Das Dach wurde bereits gedämmt“, berichtet Möller.

Das Erneuerungsvorhaben soll nur der Anfang dort sein. „Insgesamt wollen wir in dem Quartier 72 Wohnungen modernisieren“, kündigt der Vorstand der Genossenschaft an. Die Mieter könnten beim Umbau in ihren Wohnungen bleiben.