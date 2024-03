Bauverein Grevenbroich Siegerentwurf für fünf neue Wohnhäuser in der Südstadt steht fest

Der Bauverein Grevenbroich will bis zum Jahr 2030 fünf polygonale Baukörper am Herkenbuscher Weg in der Südstadt errichten lassen – für zusammengerechnet 90 Wohnungen. Die Neubauten sollen den in die Jahre gekommenen Bestand des Bauvereins an der Stelle ersetzen. Die Genossenschaft hat nun das Ergebnis eines Architekturwettbewerbs bekannt gegeben, an dem sich elf Architekturbüros aus der Region beteiligt hatten.