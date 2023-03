Bauprojekt Erftquartier in Grevenbroich Lieferung von Fenstern verzögert sich

Was ist los auf der Erftquartier-Baustelle? Viel hat sich in den vergangenen Wochen dort nicht getan. Das wirft bei vielen Grevenbroichern Fragen auf – etwa danach, ob der Investor abgesprungen sein könnte. Doch da kann Murat Beyazyüz beruhigen: Peker ist weiter am Ball und will das Projekt fertigstellen. Warum die Arbeiten in den vergangenen Wochen nur langsam vorangeschritten sind? Die Lieferung der Fenster verzögert sich – und damit auch einige andere Arbeiten. Bei den Fenstern handelt es sich, wie Geschäftsleiter Beyazyüz erklärt, um spezielle Schallschutz-Fenster. „Ich gehe davon aus, dass sie Mitte April geliefert werden“, sagt der Grevenbroicher.