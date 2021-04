Neue Aktion zur Bepflanzung von Baumscheiben : Grevenbroich soll freundlicher zu Insekten werden

Grevenbroich Grevenbroich soll grüner, bunter und vor allem insektenfreundlicher werden. Diese Idee steckt hinter einer neuen Gemeinschaftsaktion, die der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), die Stadt und der Stadtmarketingverein initiiert haben.

Viele Grevenbroicher kümmern sich schon jetzt um Bäume und Baumscheiben im Stadtgebiet. In heißen Sommern greifen sie zur Gießkanne, halten die Beete rund um die Stämme sauber und verwandeln diese oft sogar in einen blühenden Minigarten. Da von solchen „Kümmerern“ mehr gebraucht werden, haben die drei Akteure nun gemeinsam einen Aufruf gestartet. Unter dem Motto „Grevenbroich, da blüht dir was“ werden Bürger gesucht, die eine Baumscheibe bepflanzen und eine Gieß-Patenschaft übernehmen wollen.

Der BUND unterstützt die Pflanz-Aktion, verteilt kostenlos Samentüten und versorgt Interessierte mit ausführlichem Informationsmaterial für eine insektenfreundliche Gestaltung von Baumscheiben. Die Stadtbetriebe stellen zudem Bewässerungssäcke zur Verfügung. Diese Behälter können bis zu 60 Liter Wasser aufnehmen, werden um die Bäume gelegt und mit einem Reißverschluss geschlossen. Das Wasser sickert über einen Zeitraum von bis zu acht Stunden langsam in den Boden. Dadurch erhält das Wurzelsystem kontinuierlich Feuchtigkeit.

Ampel in Düsseldorf-Pempelfort

Ampel in Düsseldorf-Pempelfort : Hier steht ein Baum genau vor einem Fußgängerüberweg

Drei Dörfer packen gemeinsam an

Bürger engagieren sich in Grevenbroich

Bürger engagieren sich in Grevenbroich : Drei Dörfer packen gemeinsam an

Wer mitmacht, wird automatisch an einer Tombola mit attraktiven Preisen teilnehmen. Anmeldungen – auch für bereits bestehende Patenflächen – können bei Katja Sonnenberg von den Stadtbetrieben erfolgen. Sie ist montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr unter 02181 608409 oder per E-Mail unter katja.sonnenberg@stadtbetriebe-grevenbroich.de zu erreichen. Soweit es die Lage zulässt, sollen in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub auch Touren zu besonders gestalteten Baumscheiben angeboten werden.