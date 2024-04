„Verkehrskonferenz“ in Grevenbroich Schon morgens um 5 Uhr donnern die ersten 40-Tonner durch Barrenstein

Wenn sich Dorfbewohner über Verkehrsprobleme beschweren, dauert es meist nicht lang, bis irgendwer sagt: „Die Belastung hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.“ So war es jetzt auch bei einer „Verkehrskonferenz“ in Barrenstein, zu der die SPD eingeladen hatte. Das rund 800 Bewohner zählende Dorf liegt ganz im Osten des Grevenbroicher Stadtgebiets. Ihr Empfinden scheint die Barrensteiner allerdings nicht zu täuschen. Gregor Küpper, Tiefbaudezernent beim Rhein-Kreis Neuss, hat den subjektiven Eindruck der Bewohner bei der Konferenz nun mit belastbaren Zahlen unterfüttert. Demnach belegen Zählungen, dass der Verkehr in Barrenstein in den vergangenen Jahren tatsächlich zugenommen hat. Und zwar kräftig.