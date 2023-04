Einbrecherbande aus Grevenbroich überführt Auf der Gustorfer Höhe fackelten sie die Autos ab

Es ist kurz nach 23 Uhr am 2. März, einem Donnerstag, als Bewohner in Elsen einen Feuerschein – so glauben sie – über dem Fahrsicherheitszentrum des ADAC bemerken. Sie rufen die Feuerwehr, die schnell zur Stelle ist – und feststellt: Es brennt tatsächlich. Aber viel weiter oben, auf der Gustorfer Höhe. Zunächst ist unklar, wo genau, und vor allem, was da brennt. Bei der Erkundung des Geländes entdecken die Feuerwehrleute auf einem Parkplatz neben dem Klubhaus der Modellflieger einen Kombi der Marke Audi, der komplett in Flammen steht.