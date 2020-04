Lebensgefährliche Aktion : Frau spaziert über Gleise am Bahnübergang

Der Bahnübergang an der Talstrasse in Kapellen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Kapellen Ein Spaziergang einer Frau auf den Bahngleisen am Übergang an der Talstraße blieb ohne Folgen. Der Lokführer bremste den Zug rechtzeitig ab.

Eine Frau ist am frühen Donnerstagmorgen, gegen 7.10 Uhr, am Bahnübergang an der Talstraße in Kapellen über die Bahngleise spaziert. Wie die Polizei mitteilt, sah ein Lokführer der Regionalbahn RB39 die Frau bei der Fahrt in Richtung Neuss kurz vor dem Bahnübergang im Gleisbereich. Er leitete sofort eine Schnellbremsung ein.