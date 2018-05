Grevenbroich: Bahnstraße wird bis Schützenfest fertig

Grevenbroich Nach Pfingsten startet der Umbau der Bahnstraße. So soll mehr Platz für Fußgänger und Außengastronomie entstehen.

Für mehr als ein Vierteljahr wird die Bahnstraße zwischen der Erftbrücke und dem Ostwall zur Baustelle. Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) wird die Straße in zwei Bauabschnitten komplett neugestaltet. In diesem Jahr steht der östliche Bereich ab der Fußgängerzone an. "Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen", erklärt Stephan Renner. Der Stadtsprecher erläutert, wie die Straße künftig aussehen soll. Gebaut wurde bereits in den vergangenen Wochen an den Versorgungsleitungen. "Nach Pfingsten startet der Umbau der Bahnstraße", kündigt Stephan Renner an.