Diskussion zur Bahnstraße in Grevenbroich : SPD und „Mein Grevenbroich“ stärken Krützen den Rücken

Die Bahnstraße soll komplett umgebaut werden. Über das Vorgehen für eine Entscheidung gibt es heftige Diskussionen. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich In die Diskussion über die mittlere Bahnstraße schalten sich SPD und „Mein Grevenbroich“ ein. Sie mahnen nach Kritik von CDU, UWG und FDP am Vorgehen des Bürgermeisters an, die inhaltliche Diskussion in den Vordergrund zu stellen statt „offensichtlich gekränkte Eitelkeiten“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Stopp der ersten Planung liegen acht Varianten vor. Krützen hatte erklärt, dass sich die Verwaltung für die „Große Variante“ ohne Einbahnstraße, mit Gleichberechtigung der Verkehrsarten entschieden habe.

CDU, UWG und FDP reagierten verärgert. Carl Windler (UWG) kritisierte, dass Krützen ohne nötigen Rückhalt vorgeprescht sei. Wolfgang Kaiser (CDU) erklärte, dass ein Vertreter des Planungsbüros die von Krützen vorgeschlagene Variante als kaum bis gar nicht für Grevenbroich durchführbar eingestuft habe.

Krützen wehrte sich. Er sehe sich nicht als Moderator, wolle einen Vorschlag unterbreiten, der Konsens in der Bevölkerung finde. Laut SPD-Vizefraktionschef Holger Holzgräber und „Mein Grevenbroich“-Fraktionsvorsitzende Martina Suermann wirft das Dreier-Bündnis dem Bürgermeister vor, „dass er seinen Job macht. Haben CDU, FDP und UWG erwartet, dass er vorher fragt, ob ihnen die Inhalte genehm sind, bevor er sich äußert?“ Zudem habe die UWG 2017 einen Antrag gestellt, der sich „in wesentlichen Teilen“ mit der von Krützen vorgeschlagenen Variante“ decke. „Woher kommt der Sinneswandel? Sollte ein wahltaktisches Manöver dahinter stecken?“, fragen Holz und Suermann. Ihr Fazit: Es gehe bei der Kritik der drei Fraktionen insbesondere mit Blick auf die Wahlen, „um Muskelspiel und nicht um die inhaltliche Auseinandersetzung“.

(NGZ)