Kommentar : Der lange Weg zur Neugestaltung

Grevenbroich Auch wenn die Bagger im nächsten Frühjahr mit einjähriger Verspätung anrücken werden: Bürgermeister Klaus Krützen hat die richtige Entscheidung getroffen, als er das Umbau-Projekt auf Eis legte.

Dabei sah es lange Zeit danach aus, als ob ein Kompromiss, wie er nun vorliegt, so schnell nicht zu erreichen ist. In den vergangenen Monaten hat es jede Menge Aufregung um die Neugestaltung der Bahnstraße gegeben. Erinnert sei etwa an den gemeinsamen Antrag von SPD, Mein Grevenbroich und dem Bürgermeister. Der kam zwar im Sommer gemeinsam mit Anliegern zustande, wurde aber von CDU, UWG und FDP heftig attackiert. Erst als das Dreierbündnis, das die Ratsmehrheit stellt, kürzlich umschwenkte, war der Weg zu einer gemeinsamen Lösung geebnet. Also zu der, die am 28. Januar den Bürgern vorgestellt werden soll – die ohne den unsäglichen Einbahnstraßenverkehr.