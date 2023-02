Kriminalität im Bahnhofsviertel Grevenbroich „Es geht ihnen darum, Macht zu zeigen“

Fast auf den Tag genau vor einem Monat wird ein 24-jähriger Mann mitten im Feierabend-Verkehr auf der Kreuzung Bahnstraße/Ostwall Kostenpflichtiger Inhalt von einer Gruppe junger Männer blutig geprügelt. Viele Fahrer werden Zeugen, niemand traut sich, einzuschreiten. Als die Polizei kommt, sind die Täter gerade weg. Das Opfer gibt später an, die Schläger nicht zu kennen. Vor einer Woche erneut eine Gewalttat: wieder vor sieben Uhr am Abend, diesmal nahe der Kreuzung Rheydter Straße/Dechant-Schütz-Straße. Laut Polizei schlagen mehrere Täter vor einem Café auf einen 41-Jährigen ein. Sie flüchten und bleiben auch in diesem Fall unerkannt. Was ist los im Bereich zwischen Innenstadt und Bahnhof?