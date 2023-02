Sicherheit in Grevenbroich Diskussion um Sicherheits-Wache im Bahnhofsviertel flammt neu auf

Die Klingel funktioniert noch, aber das ist auch schon alles: Die Außenstelle des Grevenbroicher Ordnungsamtes in der früheren Taxi-Zentrale am Bahnhof wirkt so, als wäre dort lange niemand mehr gewesen. Nur eine Tafel am Eingang deutet auf die Stelle hin. Durch die verdreckten Fenster sind Teile des Mobiliars zu erkennen – ein Schreibtisch, Stühle, eine Art Bedientheke. Die Gegenstände dürften nahezu neuwertig sein, denn offenbar werden sie nicht oft genutzt (wenn überhaupt). Nach der Eröffnung im Jahr 2017 scheint das Projekt „Außenstelle Ordnungsamt“ eingeschlafen zu sein. Dabei hätte gerade das Bahnhofsviertel einen Stützpunkt des kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) dringend nötig. Diese Meinung vertreten viele Bürger, auch in den Reihen der Politik werden nach den jüngsten Gewalttaten im Quartier Forderungen danach laut.