“Schöner ankommen“ in Grevenbroich Stadt startet Bürgerbeteiligung für das Bahnhofsumfeld

Im Rahmen des Programms „Schöner ankommen in Nordrhein-Westfalen“ plant die Stadt die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes in Grevenbroich. Erste Pläne wird das Büro „BahnStadt“ bei einem digitalen Infoabend vorstellen, der am Donnerstag, 19. Oktober, 18.30 Uhr, via Zoom beginnt. Damit geht das Projekt in seine erste Phase. Der zweite Schritt der Bürgerbeteiligung soll voraussichtlich Ende November bei einer Planungswerkstatt vor Ort unternommen werden.