Zwei Rahmenpläne für die Zukunft des Viertels in Grevenbroich Das Bahnhofsquartier soll schöner werden

Der Straßenraum des Bahnhofsviertels ist in den vergangenen Jahren zwar sichtbar auf Vordermann gebracht worden – doch damit ist die Arbeit vor Ort noch nicht beendet. Nun will die Politik einen weiteren Schritt unternehmen: Die Stadtverwaltung soll in der nächsten Woche mit dem Entwurf von zwei Rahmenplänen beauftragt werden, die Ideen für eine nachhaltige Entwicklung des Quartiers liefern sollen. Konkret geht es bei diesem Projekt darum, das „Eingangstor zur Innenstadt“ liebens- und lebenswerter zu gestalten.