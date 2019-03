Einsatz wegen Zugband in Grevenbrocih: Bahnhof wegen Güterzug-Brand gesperrt

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten am Grevenbroicher Bahnhof an, der für rund 45 Minuten gesperrt wurde, Zugfahrgäste mussten aussteigen. Mehrere Züge fuhren nicht in den Bahnhof ein, sondern sie wendeten. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Für eine Dreiviertelstunde wurde der Grevenbroicher Bahnhof geräumt. Zugfahrgäste mussten aussteigen. Grund war eine heißgelaufene Bremse eines Güterzuges. Einsatzkräfte und Notfallmanager der Deutschen Bahn rückten an.

Rund 45 Minuten ging im Grevenbroicher Bahnhof nichts mehr. Am Samstag gegen 10.30 Uhr wurde das Areal geräumt, Fahrgäste mussten außerhalb warten. Ein Heißläufer an einer Bremsanlage eines Güterzuges hatte einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Anrufer hatten der Kreisleitstelle Feuerschein und Rauch an einem Zug im Bahnhof gemeldet. Darunter war auch Stefan Irmen. „Ich war von der Südstadt auf dem Weg zur Arbeit in Neuss und gerade in den Zug der Regionalbahn 39 eingestiegen. Da sah ich, dass es an der Bremse eines Waggons eines Güterzugs auf einem anderen Gleis brannte“, berichtet der 35-Jährige. Sein Zug startete nicht wie geplant, sondern blieb am Bahnsteig stehen. „Wir wurden gebeten, ruhig zu bleiben, auszusteigen und das Bahnhofsgelände zu verlassen“, schildert Stefan Irmen. Insgesamt etwa 70 Menschen wurden laut Feuerwehr auf den Bahnhofvorplatz oder zum Zugang an der Merkatorstraße geleitet.