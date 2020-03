VRR-Stationsbericht : Verkehrsverbund erteilt schlechte Note für Grevenbroicher Bahnhof

Der Bahnhof in Grevenbroich hat vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eine schlechte Bewertung, eine rote Ampel, erhalten. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Die zentrale Bahnstation in der Stadt kommt beim jährlichen Test des VRR schlecht weg.

Im Stationsbericht 2019 des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr vergibt der VRR für die Station eine rote Ampel – die steht für „nicht akzeptabel“. In den Stationsberichten 2017 und 2018 hatte der Bahnhof noch „gelb“ („noch akzeptabel“) erhalten.

Der Zustand des Grevenbroicher Bahnhofs und Verbesserungsmöglichkeiten sollen bald Thema bei einem Gespräch mit dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, Werner J. Lübberink, sein. Vor einem Monat hatte es auf Einladung von Mein Grevenbroich einen Runden Tisch zum Bahnhofsviertel mit Vertretern der Stellwerkinitiative, Caritas und von SPD, UWG, Grünen und Linken gegeben. Daniel Rinkert (SPD) und SPD-Bundestagsabgeordneter Udo Schiefner stellten danach die Kontakte für das Treffen mit Lübberink her. Mit dabei sein sollen unter anderem Bürgermeister Klaus Krützen und Beteiligte des Gesprächskreises. „Wir werden mit der Bahn Lösungen für mehr Sauberkeit im und am Bahnhof und eine Nutzung des Gebäudes erarbeiten und umsetzen“, kündigt Rinkert an.