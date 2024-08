Am Bahnhof Grevenbroich Feuerwehr rettet Frau aus steckengebliebenem Aufzug

Grevenbroich · Mehrere Einsatzfahrzeuge, die am Montagmorgen den Bahnhofsvorplatz in Grevenbroich angesteuert haben, sorgten in der Stadt für Aufsehen. Was im Bahnhofsgebäude passiert ist.

05.08.2024 , 14:00 Uhr

Am Montag gegen 10.20 Uhr ist ein Aufzug, der Fahrgäste von der Unterführung am Grevenbroicher Bahnhof hoch zu den Gleisen befördert, steckengeblieben – mit einem Fahrgast. Als er sich zwischen Untergeschoss und Gleis befand, gab der Lift den Geist auf. Durch den defekten Aufzug wurde schließlich ein Einsatz der Feuerwehr ausgelöst: Kräfte der hauptamtlichen Feuerwache in Grevenbroich rückten gemeinsam mit dem Rettungsdienst an, um die Frau aus dem Aufzug zu befreien. Wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte, betreuten die ersten Kräfte die Dame. Der Lift konnte dann in Absprache mit dem Objektverantwortlichen doch noch verfahren werden – so, dass die Frau ohne Probleme aussteigen konnte. Sie blieb unverletzt und konnte ihre Reise nach der Befreiung fortsetzen.

(cka)