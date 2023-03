Stationsbericht des VRR Miserable Note für die Bahnstation in Frimmersdorf

Man sieht es der Bahnstation in Frimmersdorf nicht an, dass sie etwas ganz Besonderes ist. Ein Bahnsteig, ein Kassenautomat, eine Wartehalle, durch die es zieht – eine Verglasung fehlt nämlich. Minimalismus pur ist angesagt. Das fanden wohl auch die Profitester des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. Im Stationsbericht 2022 des VRR fiel der südlichste Bahnhalt in Grevenbroich nämlich glatt durch.