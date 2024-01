Ruine an der Blumenstraße bleibt voerst stehen Bahn lässt altes Stellwerk im nächsten Jahr abreißen

Weil der Platz zwischen der Dr.-Paul-Edelmann-Straße und den Wohnhäusern an der Blumenstraße sehr begrenzt ist, soll der künftige Tunnel einen „Schlenker“ in den Bereich machen, in dem sich aktuell das Stellwerk befindet. Einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt es bereits seit dem Jahr 2004. In der Vergangenheit war das Projekt stets an den hohen Kosten gescheitert, die Stadt hätte den Bau nicht aus eigener Tasche finanzieren können. Das Blatt hatte sich jedoch 2023 gewendet: Nach dem geänderten Eisenbahnkreuzungsgesetz kann der Tunnel größtenteils aus den Kassen von Bund und Land finanziert werden.