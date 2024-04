Wegen Bahn-Baustellen in Grevenbroich Rinkert schaltet Konzern-Bevollmächtigten ein

In wenigen Tagen wird Grevenbroich nahezu vollständig vom Bahnverkehr abgeschnitten sein. Grund dafür sind Bauarbeiten, die sich auf alle in Grevenbroich haltenden Linien auswirken: Schon seit vergangener Woche Freitag ist die Verbindung zwischen Grevenbroich und Neuss (RB39) wegen Gleisbauarbeiten gekappt – bis 6. Mai. Und nun, ab Samstag, finden zwischen Grevenbroich und Rheydt Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik statt, die einen Schienen-Ersatzverkehr auch auf den Linien RE8 und RB27 zwischen Rommerskirchen und Mönchengladbach erfordern. Fahrgäste müssen also auf Busse umsteigen.